В сеть выложили видео ДТП аварии в Твери, в котором столкнулись автобус и 6 машин
Вчера, 19:54ПроисшествияФото: flickr.com
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В интернете появилось видео, снятое видеорегистратором автобуса, участвовавшего в столкновении с шестью автомобилями.
Масштабное ДТП произошло в Твери. Судя по записи с регистратора автобуса, он двигался в сторону Речного вокзала по улице Горького и был «подрезан» внедорожником.
Из-за маневра внедорожника водитель автобуса потерял управление и направил его в сторону парковки, расположенной рядом с управлением МВД. Движущийся автобус столкнулся с несколькими автомобилями и нанес им повреждения.
Как сообщает rns.online, в ходе ДТП люди не пострадали.
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