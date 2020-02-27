В сеть выложили видео ДТП аварии в Твери, в котором столкнулись автобус и 6 машин

Масштабное ДТП произошло в Твери. Судя по записи с регистратора автобуса, он двигался в сторону Речного вокзала по улице Горького и был «подрезан» внедорожником.

Из-за маневра внедорожника водитель автобуса потерял управление и направил его в сторону парковки, расположенной рядом с управлением МВД. Движущийся автобус столкнулся с несколькими автомобилями и нанес им повреждения.