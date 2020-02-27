В Пермском крае православный приход оштрафован за разрушение храма

Храм «Церковь Святой Троицы» - объект культурного наследия регионального значения. В 2018 году инспекция обязала приход отреставрировать здание храма до 25 ноября 2019 года. В частности, необходимо было укрепить стропильную систему и удалить грибок из подвального помещения. В январе 2020 году инспекция снова проверила храм и выяснила, что реставрационные работы не были проведены. Об этом пишет properm.ru.

Адвокат, представляющий в суде интересы церкви, признал вину религиозной организации, которая не делает ничего для сохранения исторического здания. У прихода не было средств на реставрацию, но теперь они нашлись, и организация заключила договор подряда на проведение работ, отметил защитник.

Суд признал православный приход виновным в административном правонарушении и, учитывая трудное материальное положение религиозной организации, оштрафовал ее на 50 тысяч рублей.