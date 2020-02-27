В Пермском крае православный приход оштрафован за разрушение храма
В Пермском крае суд оштрафовал на 50 тысяч рублей православный приход храма в честь Святой Троицы, который находится в селе Пожва Юсьвинского района. Причиной санкций стало неисполнение предписания Госинспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края.
Храм «Церковь Святой Троицы» - объект культурного наследия регионального значения. В 2018 году инспекция обязала приход отреставрировать здание храма до 25 ноября 2019 года. В частности, необходимо было укрепить стропильную систему и удалить грибок из подвального помещения. В январе 2020 году инспекция снова проверила храм и выяснила, что реставрационные работы не были проведены. Об этом пишет properm.ru.
Адвокат, представляющий в суде интересы церкви, признал вину религиозной организации, которая не делает ничего для сохранения исторического здания. У прихода не было средств на реставрацию, но теперь они нашлись, и организация заключила договор подряда на проведение работ, отметил защитник.
Суд признал православный приход виновным в административном правонарушении и, учитывая трудное материальное положение религиозной организации, оштрафовал ее на 50 тысяч рублей.
Свято-Троицкая церковь была возведена в 1847-1865 годах. В 2020 году храму исполняется 155 лет.