В Ленобласти один человек погиб в массовом ДТП

Согласно имеющейся информации, пишет newia.ru, на третьем километре трассы Больши Пороги – поселок имени Свердлова 23-летний водитель автомобиля «Шевроле Авео», выехав на встречную полосу, врезался в «Мерседесом» и «Мицубиси». В итоге аварии нарушитель скончался на месте. Травмы получили два его пассажира – 20-летняя девушка и 32-летний мужчина.