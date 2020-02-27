В Ленобласти один человек погиб в массовом ДТП

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Во Всеволожском районе Ленинградской области произошла смертельная авария.
Согласно имеющейся информации, пишет newia.ru, на третьем километре трассы Больши Пороги – поселок имени Свердлова 23-летний водитель автомобиля «Шевроле Авео», выехав на встречную полосу, врезался в «Мерседесом» и «Мицубиси». В итоге аварии нарушитель скончался на месте. Травмы получили два его пассажира – 20-летняя девушка и 32-летний мужчина.
Отмечается, что в настоящее время по факту аварии проводится проверка и устанавливаются обстоятельства происшествия.
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