В Элисте объявили о введении режима ЧС после взрыва газа в жилом доме
Вчера, 18:39ПроисшествияФото: ru.wikipedia.org
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В столице Калмыкии, Элисте, 27 февраля введен режим чрезвычайной ситуации. Это произошло в связи со взрывом бытового газа в многоэтажном жилом доме.
Инцидент произошел накануне вечером, сообщает газета «Известия».
Решение о начале действия режима чрезвычайной ситуации было принято во время экстренного заседания комиссии по ЧС, которым руководил председатель правительства Калмыкии Юрий Зайцев.
Хлопок газа случился в квартире на восьмом этаже в доме №15 второго микрорайона города. Сообщение о происшествие поступило в 21 час 44 минуты. Были эвакуированы жители двух подъездов. Согласно предварительным данным, один человек пострадал.
В данный момент подача газа к дому прекращена. Ведется обследование места взрыва.
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