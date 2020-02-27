В Элисте объявили о введении режима ЧС после взрыва газа в жилом доме

Решение о начале действия режима чрезвычайной ситуации было принято во время экстренного заседания комиссии по ЧС, которым руководил председатель правительства Калмыкии Юрий Зайцев.

Хлопок газа случился в квартире на восьмом этаже в доме №15 второго микрорайона города. Сообщение о происшествие поступило в 21 час 44 минуты. Были эвакуированы жители двух подъездов. Согласно предварительным данным, один человек пострадал.