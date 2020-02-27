В Башкирии заведующего фермой раздробило в кормоизмельчителе

В Башкирии завершили расследование несчастного случая, произошедшего в крестьянско-фермерском хозяйстве в селе Новокангышево Дюртюлинского района. Там, 19 января 2020 года, заведующий фермой лично решил отремонтировать и испытать измельчитель для сена. Трагедия произошла на глазах у помощника погибшего.

— Завфермой запустил трактор, к которому он ещё ранее присоединил кормосмеситель, вместе с подсобным рабочим наполнил бункер соломой, и на какое-то время исчез из поля зрения товарища. Вдруг раздался крик. Рабочий обежал кормоизмельчитель, потом поднялся по лестнице, заглянул в бункер, где обнаружил заведующего фермой уже без признаков жизни, — сообщили в пресс-службе Гострудинспекции.