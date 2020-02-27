В Башкирии заведующего фермой раздробило в кормоизмельчителе
Сотрудники гострудинспекции республики выяснили об обстоятельствах трагического случая на ферме.
В Башкирии завершили расследование несчастного случая, произошедшего в крестьянско-фермерском хозяйстве в селе Новокангышево Дюртюлинского района. Там, 19 января 2020 года, заведующий фермой лично решил отремонтировать и испытать измельчитель для сена. Трагедия произошла на глазах у помощника погибшего.
— Завфермой запустил трактор, к которому он ещё ранее присоединил кормосмеситель, вместе с подсобным рабочим наполнил бункер соломой, и на какое-то время исчез из поля зрения товарища. Вдруг раздался крик. Рабочий обежал кормоизмельчитель, потом поднялся по лестнице, заглянул в бункер, где обнаружил заведующего фермой уже без признаков жизни, — сообщили в пресс-службе Гострудинспекции.
Оказалось, смелый мужчина решил снять веревку с рулона сена во время работы механизма. Более того, он был пьян, в его крови нашли два промилле этилового спирта. Материалы расследования переданы в следственный комитет. Руководители крестьянско-фермерского хозяйства, ответственные за безопасное производство, привлечены к административной ответственности.