В Башкирии пожилая парализованная женщина умерла рядом с телом погибшего сына

Накануне, 26 февраля, стали известны подробности трагедии, происшедшей в одной из семей в Нефтекамске. Об этом сообщили в следкоме.

В одном из частных домов по улице Первомайской были обнаружены тела 82-летней женщины и ее 48-летнего сына которые жили уединенно. Со времени их смерти прошло около двух недель, тела уже начали разлагаться. Они были найдены сослуживцами погибшего мужчины.

По уточненным данным, мужчина ухаживал за матерью, но внезапно сам скоропостижно скончался. Парализованная женщина не смогла никого позвать на помощь и вынуждена была какое-то время провести рядом с умершим сыном. Потом ушла из жизни и она.