На Украине автомобиль BMW протаранил военную колонну

Инцидент произошел на перекрестке улицы Старокодацкой и Запорожского шоссе. Отмечается, что водитель BMW проигнорировал правила дорожного движения и не стал пропускать военную колонну. В результате он сначала врезался в КамАЗ, а затем - в автомобиль сопровождения.