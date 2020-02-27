На Украине автомобиль BMW протаранил военную колонну

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В городе Днепре (Украина) автомобиль BMW на высокой скорости въехал в колонну военных.
Об этом сообщает 27 февраля газета «Известия».
Инцидент произошел на перекрестке улицы Старокодацкой и Запорожского шоссе. Отмечается, что водитель BMW проигнорировал правила дорожного движения и не стал пропускать военную колонну. В результате он сначала врезался в КамАЗ, а затем - в автомобиль сопровождения.
По предварительным данным, 24-летний молодой человек, находившийся за рулем BMW, в момент происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП никто не пострадал.
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