Кандалакша: после покушения на 11-летнего заведено дело о халатности
Вчера, 20:19ПроисшествияФото: pixabay.com
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15-летний подросток пытался задушить 11-летнего и закопать его в снег. В отношении структур, занимающихся профилактикой преступлений среди несовершеннолетних, в Кандалакше возбуждено уголовное дело.
15-летний подросток пытался задушить 11-летнего мальчика. Посчитав его убитым, он закопал труп в снег и ушел. Позже ребенка обнаружили взрослые и вызвали скорую. Мальчика удалось спасти. Сейчас он находится в больнице и медики говорят, что его состояние не вызывает опасений, пишет RT.
Отмечается, что 15-летний преступник неоднократно совершал правонарушения. Детский омбудсмен Мурманской области Борис Коган заявил, что подросток буквально чувствовал свою безнаказанность. Он постоянно обижал детей, которые были младше, в итоге почти дошел до убийства.
В региональном главке Следкома сообщили, что в отношении органов профилактики правонарушений среди несовершеннолетних возбуждено уголовное дело о халатности.
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