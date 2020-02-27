Кандалакша: после покушения на 11-летнего заведено дело о халатности

15-летний подросток пытался задушить 11-летнего мальчика. Посчитав его убитым, он закопал труп в снег и ушел. Позже ребенка обнаружили взрослые и вызвали скорую. Мальчика удалось спасти. Сейчас он находится в больнице и медики говорят, что его состояние не вызывает опасений, пишет RT.