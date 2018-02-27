В Башкирии нетрезвый водитель отправился в колонию за попытку дать взятку
37-летний неоднократно судимый житель Мишкинского района осужден за покушение на мелкое взяточничество, сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировского района Уфы.
В октябре 2017 года на автодороге Уфа-Оренбург сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «ВАЗ», водитель которого ехал без ремней безопасности и нарушал правила пользования световыми приборами. На требование инспектора остановиться водитель не отреагировал и попытался скрыться. Когда автомобиль всё же остановили, выяснилось, что водитель пьян и ехал без страховки.
На подсудимого составили протоколы, после чего тот положил на сиденье автомобиля одну тысячу рублей в качестве взятки, о чем инспектор сообщил в полицию.
Суд приговорил водителя к четырем месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.
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