В Башкирии нетрезвый водитель отправился в колонию за попытку дать взятку

В октябре 2017 года на автодороге Уфа-Оренбург сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «ВАЗ», водитель которого ехал без ремней безопасности и нарушал правила пользования световыми приборами. На требование инспектора остановиться водитель не отреагировал и попытался скрыться. Когда автомобиль всё же остановили, выяснилось, что водитель пьян и ехал без страховки.