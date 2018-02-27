В Башкирии грузовик врезался с микроавтобусом: погибли девять человек
Сегодня, 19:30ПроисшествияФото: Сообщество БашДТП
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ЧП произошло в Иглинском районе республики.
Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, ДТП произошло на 1546 км автодороги М5, недалеко от села Улу-Теляк.
По предварительной информации, столкнулись грузовик «Ман» и микроавтобус «Мерседес Спринтер». В последнем, по некоторым данным, находилось 12 пассажиров. Как сообщили в МВД, известно уже о девяти погибших. Сейчас на месте происшествия работают оперативники МВД по РБ, специалисты экстренных служб. Все обстоятельства, причины ДТП и количество пострадавших в нем уточняются.
Напомним, сегодня днем, около часа дня, на 1284 км трассы М5 столкнулись два большегруза. Произошло возгорание, погибли три человека.
Редакция Медиакорсети приносит искренние соболезнования родным и близких погибших.
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