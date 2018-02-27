В Башкирии грузовик врезался с микроавтобусом: погибли девять человек

Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, ДТП произошло на 1546 км автодороги М5, недалеко от села Улу-Теляк.

По предварительной информации, столкнулись грузовик «Ман» и микроавтобус «Мерседес Спринтер». В последнем, по некоторым данным, находилось 12 пассажиров. Как сообщили в МВД, известно уже о девяти погибших. Сейчас на месте происшествия работают оперативники МВД по РБ, специалисты экстренных служб. Все обстоятельства, причины ДТП и количество пострадавших в нем уточняются.