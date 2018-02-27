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В Башкирии грузовик врезался с микроавтобусом: погибли девять человек
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В Башкирии грузовик врезался с микроавтобусом: погибли девять человек

Сегодня, 19:30ПроисшествияФото: Сообщество БашДТП
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