Кто погиб в автобусе, попавшем в аварию в Башкирии

Телеканал БСТ обнародовал список пассажиров, которые находились в момент столкновения в автобусе:
1. Абдрахманова Маргарита Радиковна
2. Гагарин Никита Сергеевич
3. Марочкина Нина Ивановна
4. Махмутова Фанзира Рахимовна
5. Мызгин Александр Михайлович
6. Смагин Александр Владимирович
7. Цамикова Минзифа Клысбаевна
8. Черкасова Яна Александровна
9. Шагапова Фаузаря Гарифовна
Госпитализированы в больницу города Аша трое: Бородина Елена Викторовна, Галлямова Оксана Улфатовна, Жиганова Наталья Викторовна.
Напомним, сегодня вечером, около 17:30 уфимского времени, пассажирский автобус, направлявшийся из Уфы в Челябинскую область, попал в серьезную аварию в Иглинском районе Башкортостана, столкнувшись с большегрузом MAN TONAR. Погибло девять человек.
Мы скорбим вместе с родными и близкими погибших.