Кто погиб в автобусе, попавшем в аварию в Башкирии

Напомним, сегодня вечером, около 17:30 уфимского времени, пассажирский автобус, направлявшийся из Уфы в Челябинскую область, попал в серьезную аварию в Иглинском районе Башкортостана, столкнувшись с большегрузом MAN TONAR. Погибло девять человек.