Замороженное тело младенца обнаружили на мусоросортировке в башкирском Мелеузе

В Мелеузе в мусоросортировочном комплексе обнаружили тело умершего младенца. Информацию об этом выложили очевидцы в социальных сетях. В пресс-службе следственного комитета Башкирии факт происшествия подтвердили.
Как сообщили в ведомстве, в настоящее время следственный комитет проводит проверку. Правоохранительными органами была назначена судмедэкспертиза, для того чтобы установить причину смерти ребенка.
Мать ребенка уже удалось найти, с ней проводятся следственные действия. Дальнейшее решение будет приниматься по результатам проверки.