Замороженное тело младенца обнаружили на мусоросортировке в башкирском Мелеузе

Замороженное тело младенца обнаружили на мусоросортировке в башкирском Мелеузе
Замороженное тело младенца обнаружили на мусоросортировке в башкирском Мелеузе
27 января, 23:30ПроисшествияАнастасия ДенисенкоФото: соцсети
Тело младенца было передано на судмедэкспертизу. Мать погибшего ребенка удалось найти, сейчас с ней проводятся следственные действия. Об этом сообщают в Следственном Комитете Башкирии.

В Мелеузе в мусоросортировочном комплексе обнаружили тело умершего младенца. Информацию об этом выложили очевидцы в социальных сетях. В пресс-службе следственного комитета Башкирии факт происшествия подтвердили.

Как сообщили в ведомстве, в настоящее время следственный комитет проводит проверку. Правоохранительными органами была назначена судмедэкспертиза, для того чтобы установить причину смерти ребенка.

Мать ребенка уже удалось найти, с ней проводятся следственные действия. Дальнейшее решение будет приниматься по результатам проверки.

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