В Башкирии после пожара на руках у врачей скончалась пожилая женщина

Накануне в пятиэтажном доме в Белорецке произошел пожар, сообщает пресс-служба республиканского МЧС.

Информация о задымлении в подъезде дома на улице Пушкина поступила в 21:50. На место выехали сотрудники МЧС и другие спецслужбы. По прибытию пожарного подразделения установлено, что возгорание произошло в одной из квартир пятиэтажки. Сотрудники эвакуировали 23 человека, в том числе трех детей. По данным МЧС, в квартире с бессознательном состоянии обнаружили 75-летнюю женщину. Жительницу дома передали бригаде скорой помощи. К сожалению, врачи констатировали смерть. Пожар удалось локализовать в 22:03, ликвидировать открытое горение — в 22:07. Огонь повредил домашнее имущество. В настоящее время выясняются обстоятельства и причины пожара. Напомним, 20 января в деревне Кубагушево Учалинского района сгорел бревенчатый дом. В пожаре погиб 59-летний мужчина.

