Следственный комитет РФ начал расследование уголовного дела по факту несчастного случая, произошедшего 5 января в шахте Иультинского района Чукотского автономного округа.

По предварительной версии правоохранительных органов, мужчина 1979 года рождения, работавший в шахте, получил смертельные травмы из-за несоблюдения мер безопасности при ведении горных работ. Как сообщает RT, региональным СК России было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». На месте случившегося ведется проверка, устанавливаются все детали произошедшего.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter