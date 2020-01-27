Житель Башкирии жестоко расправился с двумя людьми

Следственный комитет сообщил, что в Нефтекамске 24 января произошло двойное убийство. Жертвами 33-летнего подозреваемого стал мужчина, который сразу же скончался на месте преступления, и женщина, которую пытались спасти в больнице, но так и не смогли.

Следователи выяснили, что в тот день житель Янаула во время посиделок со своими знакомыми вступил в конфликт с убитыми, после перепалки он ушел из той квартиры, где все произошло, а после решил вернуться и отомстить.