Житель Башкирии жестоко расправился с двумя людьми
Сегодня, 21:21ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Он решился на такой шаг из мести.
Следственный комитет сообщил, что в Нефтекамске 24 января произошло двойное убийство. Жертвами 33-летнего подозреваемого стал мужчина, который сразу же скончался на месте преступления, и женщина, которую пытались спасти в больнице, но так и не смогли.
Следователи выяснили, что в тот день житель Янаула во время посиделок со своими знакомыми вступил в конфликт с убитыми, после перепалки он ушел из той квартиры, где все произошло, а после решил вернуться и отомстить.
Войдя в квартиру он сразу же нанес несколько ударов своему обидчику ножом,а потом уже напал на женщину. В настоящий момент подозреваемый во всем признался, ему вменяют обвинение за убийство двоих человек (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей