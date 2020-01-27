В Турции число погибших при землетрясении возросло до 38 человек

На сегодняшний известно о 38 погибших. В медицинские учреждения после подземных толчков обратились 1607 человек. Об этом пишет RNS.

Напомним, землетрясение в Турции зафиксировано вечером 24 января. Его магнитуда составила 6,8 балла. Далее последовало еще не менее 20 подземных толчков магнитудой четыре балла. В целом тогда было зафиксировано 640 подземных толчков различной мощности.