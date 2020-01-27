В Турции число погибших при землетрясении возросло до 38 человек
Сегодня, 15:41ПроисшествияФото: pixnio.com
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Специалисты Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD) рассказали об увеличении количества жертв в результате землетрясения в провинции Элязыг.
На сегодняшний известно о 38 погибших. В медицинские учреждения после подземных толчков обратились 1607 человек. Об этом пишет RNS.
Напомним, землетрясение в Турции зафиксировано вечером 24 января. Его магнитуда составила 6,8 балла. Далее последовало еще не менее 20 подземных толчков магнитудой четыре балла. В целом тогда было зафиксировано 640 подземных толчков различной мощности.
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