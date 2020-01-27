В Башкирии за спасенной из огня двухлетней девочкой ухаживает отец, мать погибла

Сегодня, 27 января, на оперативном совещании в правительстве Башкирии председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров рассказал о последствиях пожара, который произошел в минувшую субботу, 25 января, в селе Гумерово Ишимбайского района.

Напомним, в огне погибли 3-летний мальчик, его 23-летняя мама и 59-летняя бабушка. Двухлетнюю девочку успел спасти сосед, который смог проникнуть в горящий дом. Малышка госпитализирована в Ишимбайскую ЦРБ, за ней ухаживают её отец со своими родителями.

Местные власти окажут помощь в организации похорон погибших членов семьи.

Тем временем следком устанавливает причины пожара.

В целом за минувшую неделю в республике произошло 93 пожара, в них погибли 9 человек, 4-х человек удалось спасти.

В еще одном пожаре, в Федоровском районе, жизнь 59-летнему мужчине спас пожарный извещатель. Прибор был выдан в рамках региональной программы его 80-летней матери.