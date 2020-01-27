В Башкирии были сбиты две женщины, одна скончалась
Сегодня, 13:31ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: ГИБДД по РБ
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В ГИБДД по республики сообщили о наезде на двух пешеходов.
В настоящий момент известно, что это произошло в Нуримановском районе, на первом километре автодороги Нимисларово-Кызыл Баржау около семи вечера 26 января.
По данным госавтоинспекции, 48-летний житель Уфы ехал за рулем «Тойоты Калдина», когда сбил двух жительниц Нимислярово. Обе были пожилыми – 78 и 79 лет.
В ведомстве уточнили, что одна из пострадавших скончалась сразу же на месте происшествия, вторую госпитализировали с травмами.
Наезд произошел в темное время суток, водитель также сообщил, что пешеходы шли по проезжей части.
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