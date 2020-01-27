В Башкирии были сбиты две женщины, одна скончалась

В настоящий момент известно, что это произошло в Нуримановском районе, на первом километре автодороги Нимисларово-Кызыл Баржау около семи вечера 26 января.

По данным госавтоинспекции, 48-летний житель Уфы ехал за рулем «Тойоты Калдина», когда сбил двух жительниц Нимислярово. Обе были пожилыми – 78 и 79 лет.

В ведомстве уточнили, что одна из пострадавших скончалась сразу же на месте происшествия, вторую госпитализировали с травмами.