«Не хочу верить»: в Башкирии женщина погибла в день пропажи, ее искали полгода

Новость о том, что 37-летняя жительница Чишминского района Ирина Погорская пропала, не вернувшись домой, появилась еще 6 августа 2019 года. Тогда сообщалось, что она так и не пришла домой с работы. Панику забили близкие, волонтеры и полицейские. Все это время до сегодняшнего дня ничего о ее местонахождении известно не было. И только сегодня, 27 января, на официальной странице ВК-сообщества «Лиза Алерт Башкортостан» появилось объявление о том, что женщина погибла.

Фото: lizaalert.org

По словам матери женщины, Ирины Погорской, Галину в день пропажи насмерть сбила машина.

«Я ничего об этом не знала, ничего, так далеко похоронили… О том, что она погибла 6 августа, мне стало известно только 11 декабря. Тогда мне сообщили, что ее похоронили 9 августа, поскольку ее никто не опознал, при себе у нее не было ни документов, ни телефона. Сбила ее машина с номерами из Самарской области. Дорога была узкая, было темно, она была в черном пальто и темных штанах. В тот вечер шел ливень. Возможно, не заметили… Но вину в ДТП сразу переложили на мою дочь. Никого не наказали», — сообщила Медиакорсети женщина.

«Ты всегда будешь в моем сердце. Прости меня», — так Ирина Погорская обратилась к своей дочери в социальной сети.

«Не верю и не хочу верить. Галчонок, хорошая моя, спи спокойно, ты для меня всегда останешься в памяти живая там где-то, но не рядом.Я очень тебя люблю, ты для меня больше, чем подруга. Я очень тебе благодарна- за нашу с тобою дружбу. Мне очень тебя не хватает», — пишет близкая подруга женщины.