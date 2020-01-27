Крушение вертолета с Коби Брайантом: СМИ опубликовали имена еще троих погибших

В списке погибших оказались имена тренера по баскетболу Джона Альтобелли, его супруги Кери, а также их 13-летней дочери Алиссы. Ранее стало известно, что погиб сам Брайант и его дочь Джианна Мария. Девочки были ровесницами, дружили и занимались в одной баскетбольной команде. Они с родителями летели на тренировку в соседний город.