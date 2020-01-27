Крушение вертолета с Коби Брайантом: СМИ опубликовали имена еще троих погибших
Сегодня, 14:46ПроисшествияФото: publicdomainpictures.net
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СМИ назвали имена ещё троих погибших при падении вертолета, на котором разбился баскетболист Коби Брайант.
Всего трагедия унесла жизни девяти человек, сообщает газета «Известия» 27 января.
В списке погибших оказались имена тренера по баскетболу Джона Альтобелли, его супруги Кери, а также их 13-летней дочери Алиссы. Ранее стало известно, что погиб сам Брайант и его дочь Джианна Мария. Девочки были ровесницами, дружили и занимались в одной баскетбольной команде. Они с родителями летели на тренировку в соседний город.
Имена остальных погибших и причины падения вертолета пока неизвестны. На месте крушения работают специалисты.
Отмечается, что рухнувший 26 января недалеко от Лос-Анджелеса вертолет Sikorsky S-76 двигался со скоростью около 160 узлов (296 километров в час). Скорость при падении превышала 1,2 километр в минуту.
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