Известны подробности аварии в Башкирии, где погиб отец с 8-летней дочерью

По информации ГИБДД по Башкирии, в смертельной аварии, которая произошла в Бирском районе погиб 46-летний житель Мишкинского района и его 8-летняя дочь.

Медиакорсеть сообщала, что ДТП произошло на 88-м километре дороги Уфа-Янаул, около деревни Угузево. Легковой автомобиль «Лады Калина» , в котором находились погибшие, столкнулся с грузовой машиной «Вольво».

Мужчина и девочка погибли на месте происшествия. «Удар был настолько сильным, что ребенка, находящегося на заднем сиденье, не спасло даже детское кресло», – отметили в ГИБДД .