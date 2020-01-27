Известны подробности аварии в Башкирии, где погиб отец с 8-летней дочерью
Сегодня, 12:42ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: ГИБДД по РБ
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В госавтоинспекции проводят расследования произошедшего.
По информации ГИБДД по Башкирии, в смертельной аварии, которая произошла в Бирском районе погиб 46-летний житель Мишкинского района и его 8-летняя дочь.
Медиакорсеть сообщала, что ДТП произошло на 88-м километре дороги Уфа-Янаул, около деревни Угузево. Легковой автомобиль «Лады Калина» , в котором находились погибшие, столкнулся с грузовой машиной «Вольво».
Мужчина и девочка погибли на месте происшествия. «Удар был настолько сильным, что ребенка, находящегося на заднем сиденье, не спасло даже детское кресло», – отметили в ГИБДД .
В настоящий момент начато расследование по установлению причин и условий аварии.
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