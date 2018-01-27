В Башкирии внедорожник опрокинулся в кювет, водитель скончался на месте

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Пассажир иномарки получил серьезные травмы.
26 января ночью в Белорецком районе на 219 километре автодороги Уфа-Инзер-Белорецк 50-летний уфимец за рулем «Toyota Land Cruiser 200» не справился с управлением и опрокинулся на своем внедорожнике в кювет, сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.
В результате ДТП водитель скончался на месте, а его 49-летний пассажир из Стерлитамака получил серьезные травмы.
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