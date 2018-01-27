В Башкирии на 22-летнего мужчину завели уголовное дело за сыр и шоколад

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Молодой человек пытался незаметно украсть продукты из супермаркета.
26 января в Стерлитамаке 22-летний молодой человек в магазине решил незаметно вытащить четыре плитки шоколада и две упаковки сыра, однако был замечен сотрудниками супермаркета, сообщили в пресс-службе МВД по республике. Когда мужчина сбегал из магазина, все украденное вывалилось на пол из-под куртки.
По записям видеокамер установили личность грабителя. Им оказался ранее судимый местный житель. Полиция задержала молодого человека около его дома. Возбуждено уголовное дело по двум статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Грабеж». Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Партнер рубрики «Происшествия» - РОО СПЗ Комитет правовой защиты населения Республики Башкортостан.
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