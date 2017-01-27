В Башкирии школьники обнаружили труп мужчины

В Стерлитамаке дети обнаружили тело мужчины, висящее на дереве возле школы. Находку обнаружили ученики школы, отправившиеся на тренировку на поле рядом со школой.

- Когда дети утром пошли на тренировку делать трассу, на Барменом поле обнаружили висящее на дереве тело, - сообщила порталу Sterlitamak.city жительница города.