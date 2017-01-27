В Башкирии школьники обнаружили труп мужчины
27 января 2017, 12:40Происшествия
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Тело молодого человека висело на дереве.
В Стерлитамаке дети обнаружили тело мужчины, висящее на дереве возле школы. Находку обнаружили ученики школы, отправившиеся на тренировку на поле рядом со школой.
- Когда дети утром пошли на тренировку делать трассу, на Барменом поле обнаружили висящее на дереве тело, - сообщила порталу Sterlitamak.city жительница города.
Оказалось, что накануне мужчина ушёл на работу, но там так и не появился, родственники забили тревогу, но найти пропавшего самостоятельно не смогли.
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