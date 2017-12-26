В Уфе плотник упал в шахту лифта и получил тяжелые травмы

Виновных наказали на 235 тысяч рублей.

В ноябре прошлого года на строительном объекте в Орджоникидзевском районе города произошел несчастный случай с плотником ООО «Передвижная механизированная колонна 54», сообщили в пресс-службе гострудинспекции республики.

Плотник упал в шахту лифта на строящемся объекте и получил множественные переломы. Причинами несчастного случая стали неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест, а именно – недостаточное освещение на рабочих местах.