В Уфе плотник упал в шахту лифта и получил тяжелые травмы

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Виновных наказали на 235 тысяч рублей.
В ноябре прошлого года на строительном объекте в Орджоникидзевском районе города произошел несчастный случай с плотником ООО «Передвижная механизированная колонна 54», сообщили в пресс-службе гострудинспекции республики.
Плотник упал в шахту лифта на строящемся объекте и получил множественные переломы. Причинами несчастного случая стали неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест, а именно – недостаточное освещение на рабочих местах.
Виновных привлекли к административной ответственности и выписали штраф на сумму 235 тысяч рублей.
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