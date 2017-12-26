В Башкирии в семье алкоголиков мужчина чуть не зарезал сожительницу

Мужчина и раньше угрожал женщине убийством.

56-летний житель Давлекановского района подозревается в покушении на убийство своей сожительницы, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

24 декабря после употребления алкоголя у себя дома 56-летний местный житель два раза ударил ножом свою сожительницу в ходе ссоры. Их 13-летний сын оттолкнул отца, а мать успела убежать из дома и вызвать скорую помощь.

Скандалы с использованием подручных предметов происходили в семье регулярно. 13 и 15 декабря угрожал сожительнице убийством, а 42-летняя ранее судима за нанесение ножевых ранений сожителю. Ссоры между ними происходили из-за взаимных упреков в пьянстве.