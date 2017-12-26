В Башкирии разыскивают нападавшего в Бирском районе

34-летний местный житель Бирского района обратился в полицию с заявлением о совершении разбоя в его доме в селе Зеленый, сообщили в пресс-службе МВД по республике. В дверь постучались, хозяин открыл дверь и в дом ворвались двое – один в маске и другой в капюшоне. Ворвавшиеся избили мужчину и его супругу, забрали планшет, два сотовых телефона, два серебряных кольца и скрылись.
Одним из нападавших оказался 28-летний безработный житель Бирска. Второго нападавшего сейчас разыскивает полиция. Возбуждено уголовное дело.
Приметы второго нападавшего:
На вид 25 лет, рост 165-170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные короткие, дугообразные брови, прямой нос, толстые губы, прямой подбородок, прилегающие уши.
Был одет в синий пуховик с капюшоном, синие джинсы и черные кроссовки.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просят обратиться по телефонам: (34784) 3-12-73 или «02».