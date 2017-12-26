В Башкирии разыскивают нападавшего в Бирском районе

Мужчины ворвались в дом, избили хозяев и ограбили их.

34-летний местный житель Бирского района обратился в полицию с заявлением о совершении разбоя в его доме в селе Зеленый, сообщили в пресс-службе МВД по республике. В дверь постучались, хозяин открыл дверь и в дом ворвались двое – один в маске и другой в капюшоне. Ворвавшиеся избили мужчину и его супругу, забрали планшет, два сотовых телефона, два серебряных кольца и скрылись.