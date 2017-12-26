В Башкирии пойдет под суд бывший работник минэкологии за мошенничество

Экс-чиновник обманом выманил больше 5 млн рублей у своих знакомых.

Сегодня, 26 декабря, стало известно, что прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве против 57-летнего мужчины, работавшего начальником одного из отделов Министерства природопользования и экологии республики. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Бывший чиновник обвиняется в мошенничестве в крупном и особо крупном размерах, причем совершенные им действия больше связаны не со служебными делами, а с его личными контактами.

Как следует из материалов дела, в 2010 году чиновник поделился со своими знакомыми радостным известием о том, что он может быть назначен руководителем одного из региональных ведомств, но для этого ему нужно будет преподнести кое-кому подарок в виде 5 млн. рублей. Знакомые согласились спонсировать его взамен на обещание предоставить им в аренду охотничьи угодья в Белорецоком районе республики. Однако полученыне средства мужчина потратил на свои нужды, так и повысившись по службе.

Как оказалось, это был не единственный случай, когда подследственный выманивал у своих знакомых деньги под разными предлогами. Так, в 2011 году он одолжил у них же 3,1 млн. рублей, сообщив, что деньги срочно нужны на лечение онкологического заболевания его матери. Позднее выяснилсоь, что его мать скончалась за 17 лет до этого, в 1994 году.

Следствие считает, что экс-чиновник столь беззастенчиво брал чужие средства. Потому что был уверен, что при отсутствии имущества с него не смогут взыскать причиненный потерпевшим ущерб.

После возбуждения уголовного дела он скрылся от следствия и был объявлен в розыск. Но в августе текущего года полицейским удалось задержать его в Чишминском районе.

Обвиняемый признал свою вину в совершении преступлений.