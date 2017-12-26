В Башкирии еще один глава муниципалитета стал героем уголовного дела

Главу Хайбуллинского района Башкирии Раиля Ибрагимова могут привлечь к суду за крупное мошенничество.

В Хайбуллинском районе Башкирии возбуждено уголовное дело против главы муниципалитета Раиля Ибрагимова по обвинению в мошенничестве в крупном размере. Об этом Медиакорсети сообщили в республиканском управлении следкома.

Напомним, что о проблемах с законом, возникших у хайбуллинского главы, стало широко известно в конце августа текущего года, когда местный общественник обнародовал ответ, полученный от районного прокурора на его запрос.

Как следует из материалов дела, Раиль Ибрагимов попросил местных предпринимателей отремонтировать дорогу, пролегающую мимо его дома, и пообещал оплатить их работу из бюджета района. Однако, когда дорога была приведена в порядок и настало время рассчитаться, глава своего обещания так и не сдержал.

В конце января текущего года житель района сам обратился в местный райотдел полиции с заявлением о привлечении главы к уголовной ответственности. Полиция передала дело на расследование в следственный комитет, однако через некоторое время оно вернулось обратно в полицию с отметкой об отсутствии состава преступления в действиях чиновника.

В июле прокурор Хайбуллинского района Ильгиз Ярмухаметов вновь отправил дело в следственный комитет, усмотрев в действиях Раиля Ибрагимова признаки злоупотребления должностными полномочиями.

Как стало известно Медиакорсети, через некоторое время, прокурор переквалифицировал обвинение на мошенничество с использованием служебного положения, а равно в крупном размере по части 3 статьи 159 УК РФ. Дело расследует второй отдел по особо важным делам управления СК.

По данным Медиакорсети, с предпринимателями за ремонт дороги возле дома главы района до сих пор так никто и не рассчитался.