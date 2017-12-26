Мэрия Уфы прокомментировала жуткий случай выкидыша у учительницы в школе

Чиновники солидарны с коллегами учительницы в том, что следует не торопиться с выводами и подождать выводов следствия.

Сегодня, 26 декабря, сотрудники информационно-аналитического управления башкирской столицы разослали свой комментарий к бес прецедентному случаю, происшедшему накануне в уфимской школе №112.

- 25 декабря в уфимской школе №112 произошел инцидент, связанный с самопроизвольным прерыванием беременности (выкидышем) одной из учителей. К сожалению, от таких ситуаций не застрахована ни одна женщина. К месту происшествия были оперативно привлечены все необходимые экстренные службы. Жизни учителя на данный момент ничего не угрожает, однако ей предстоит пройти серьезный курс лечения и реабилитации. Учителя школы не знали о беременности своей коллеги. Также расследованием причин инцидента занимаются правоохранительные органы. Только они способны выяснить все обстоятельства случившегося и дать им объективную оценку, - говорится в комментарии.

Напомним, вчера вечером весь город потрясла новость о том, что учительница, находившаяся на большом сроке беременности, находясь на работе, внезапно в тайне от всех родила ребенка, уединившись в туалете. Малыш, к сожалению, погиб, и женщина, пребывавшая в шоковом состоянии, спрятала его в свою сумку. Позднее у нее открылось маточное кровотечение, и женщины на «скорой помощи» отправили в больницу. Там во время медосмотра врачи поняли истинную причину недомогания пациентки, и выяснили, что случилось с ней и с ребенком.