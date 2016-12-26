Дело госинспектора из Башкирии довели до суда

Как сообщили в пресс-службе следственного комитета, в октябре 2016 года главный государственный инспектор отдела по надзору в горнорудной, металлургической и нефтегазодобывающей промышленности по Башкирии, потребовал от предпринимателя вознаграждение за разрешение на разработку песчаного карьера.

В назначенное время за деньгами приехал сын подозреваемого, его и задержали сотрудники ФСБ, которым о вымогательстве сообщили представители частной фирмы.