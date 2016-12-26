Дело госинспектора из Башкирии довели до суда
Государственный инспектор по надзору за горнорудной промышленностью подозревается в вымогательстве взятки в 200 тысяч рублей.
Как сообщили в пресс-службе следственного комитета, в октябре 2016 года главный государственный инспектор отдела по надзору в горнорудной, металлургической и нефтегазодобывающей промышленности по Башкирии, потребовал от предпринимателя вознаграждение за разрешение на разработку песчаного карьера.
В назначенное время за деньгами приехал сын подозреваемого, его и задержали сотрудники ФСБ, которым о вымогательстве сообщили представители частной фирмы.
Сейчас материалы дела по статье 290 (получение взятки), вместе с обвинительным заключением переданы в суд. В случае, если мужчину признают виновным, ему грозит до 12 лет лишения свободы и штраф в шестнадцатикратном размере от суммы взятки, то есть 3,2 млн рублей.
Сделать МедиаКорСеть основным источником в Яндекс.Новости