В Уфе в суд направили дело водителя «КАМаза», насмерть сбившего ребенка на велосипеде

Напомним, в мае среди вероятных виновников в ГИБДД называли и неназванное должностное лицо МБУ «Служба по благоустройства Калининского района». Тогда сообщалось, что на месте не были выставлены предупреждающие знаки. ГИБДД тогда же сообщало, что организация движения на Сельской Богородской не менялась с советских времен. Тогда же было обещано оборудовать вдоль трамвайных путей на Гастелло тротуар.