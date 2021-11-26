В СК Башкирии прокомментировали сообщение о выбивании показаний из пенсионера силой

В СК Башкирии прокомментировали сообщение о выбивании показаний из пенсионера силой
В СК Башкирии прокомментировали сообщение о выбивании показаний из пенсионера силой
26 ноября, 10:54ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
25 ноября в телеграм-каналах появилась информация о том, что начальник уголовного розыска «надавал пенсионеру ладонями по ушам», выбивая свидетельские показания, ее прокомментировали в СК региона.

Как сообщает телеграм-канал Mash-Batash в Башкирии, в Толбазах начальник уголовного розыска силой выбивал показания из пенсионера. По данным канала делом о превышении полномочий заинтересовался СК.

Всё из-за убийства, которое недавно произошло в селе. Погибший — 57-летний Раиль, и, по мнению следствия, его до смерти избил собственный брат, 59-летний Радик. Так уж сложилось, что для обвинения нужны были чьи-нибудь показания любой ценой. Так и нашли друга подозреваемого — 64-летнего Михаила из Стерлитамака.Mash-Batash

Якобы майор привёл пенсионера на допрос и требовал дать свидетельские показания против товарища. Сотрудник "надавал пенсионеру ладонями по ушам" и под давлением пожилой мужчина подписал бумаги, однако позже одумался и подал заявление на правоохранителей.

Mkset обратился в пресс-службу СК Башкирии с просьбой прокомментировать данное сообщение.

Органами СУ СКР по РБ по заявлению указанного гражданина проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.пресс-служба СК Башкирии

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы