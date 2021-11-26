В СК Башкирии прокомментировали сообщение о выбивании показаний из пенсионера силой

25 ноября в телеграм-каналах появилась информация о том, что начальник уголовного розыска «надавал пенсионеру ладонями по ушам», выбивая свидетельские показания, ее прокомментировали в СК региона.

Как сообщает телеграм-канал Mash-Batash в Башкирии, в Толбазах начальник уголовного розыска силой выбивал показания из пенсионера. По данным канала делом о превышении полномочий заинтересовался СК. Всё из-за убийства, которое недавно произошло в селе. Погибший — 57-летний Раиль, и, по мнению следствия, его до смерти избил собственный брат, 59-летний Радик. Так уж сложилось, что для обвинения нужны были чьи-нибудь показания любой ценой. Так и нашли друга подозреваемого — 64-летнего Михаила из Стерлитамака.Mash-Batash Якобы майор привёл пенсионера на допрос и требовал дать свидетельские показания против товарища. Сотрудник "надавал пенсионеру ладонями по ушам" и под давлением пожилой мужчина подписал бумаги, однако позже одумался и подал заявление на правоохранителей. Mkset обратился в пресс-службу СК Башкирии с просьбой прокомментировать данное сообщение. Органами СУ СКР по РБ по заявлению указанного гражданина проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.пресс-служба СК Башкирии

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