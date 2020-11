В Санкт-Петербурге отец, взявший в заложники своих детей, сдался полицейским

В Санкт-Петербурге сотрудникам правоохранительных органов сдался мужчина, превративший в заложников собственных детей.

Как сообщает newia.ru, штурм квартиры с заложниками не понадобился. После пяти часов неопределенности и переживания за детей ситуация разрешилась сдачей 38-летнего мужчины полицейским. Его сумел выманить из квартиры переговорщик, после чего мужчина оказался в руках спецназа. Шестеро детей в возрасте от трех до 15 лет переданы медикам, которые доставили их на «скорой» в детскую больницу. По предварительным данным, они не ранены, с ними все хорошо. Уже стало известно о том, что мужчина был на учете в психоневрологическом диспансере. По некоторым данным, странному поступку способствовала ссора с женой, случившаяся накануне и многочисленные долги, из-за которых его разыскивали приставы. А в момент сдачи многодетный отец был в состоянии алкогольного опьянения.

