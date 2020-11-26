В Санкт-Петербурге отец, взявший в заложники своих детей, сдался полицейским

Уже стало известно о том, что мужчина был на учете в психоневрологическом диспансере. По некоторым данным, странному поступку способствовала ссора с женой, случившаяся накануне и многочисленные долги, из-за которых его разыскивали приставы. А в момент сдачи многодетный отец был в состоянии алкогольного опьянения.