В Башкирии жертва аварии вышла проезжую часть, где ее насмерть сбила машина

На автодороге Уфа-Оренбург, по предварительной информации, скачала столкнулись Mitsubishi Lancer и Lada Vesta. Неподалеку от места аварии спустя нескорое время столкнулись еще два автомобиля – «Киа Рио» и Skoda Fabia. К счастью, в результате столкновения никто не пострадал, однако позже все же произошел смертельный случай.