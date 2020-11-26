В Башкирии жертва аварии вышла проезжую часть, где ее насмерть сбила машина

В Башкирии жертва аварии вышла проезжую часть, где ее насмерть сбила машина

Вчера, 12:34ПроисшествияКарина МамаеваPhoto: ГИБДД по РБ
Накануне вечером в Стерлитамакском районе на одном участке дороги произошло сразу несколько аварий. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Башкирии.

На автодороге Уфа-Оренбург, по предварительной информации, скачала столкнулись Mitsubishi Lancer и Lada Vesta. Неподалеку от места аварии спустя нескорое время столкнулись еще два автомобиля – «Киа Рио» и Skoda Fabia. К счастью, в результате столкновения никто не пострадал, однако позже все же произошел смертельный случай.

В ГИБДД сообщили, что 44-летняя пассажирка иномарки Mitsubishi Lancer вышла из машины после столкновения. Через 15-20 минут, когда она находилась на проезжей части, её насмерть сбил автомобиль марки ВАЗ-2114. На месте работают сотрудники полиции и экстренные службы.

По словам водителя отечественной легковушки, женщина стояла в районе багажника, практически на дороге. При этом на автомобиле не были включены фары или габаритные огни, также не был установлен аварийный знак.

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