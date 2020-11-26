В Башкирии осудят двух чиновников, по вине которых на ребенка упали футбольные ворота

Оказалось, что годом ранее на этой территории была построена площадка на деньги республиканского фонда социальных целевых программ. Замначальника ГУП «УАЗ» обязан был проверить качество выполненных подрядчиком работ. При этом замглавы администрации района также не выполнил свои обязанности, не собрал членов комиссии и не выехал с ними на место для проверки. Однако по документам проверка проводилась, но, по всей видимости, формально.