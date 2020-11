В Башкирии осудят двух чиновников, по вине которых на ребенка упали футбольные ворота

В Башкирии следственный комитет установил виновных в несчастном случае, произошедшем с ребенком. Экс-заместитель главы администрации района Уфы и замначальника ГУП РБ «Управление административными зданиями» предстанут перед судом.

Они обвиняются в халатности, повлекшей по неосторожности причинению тяжкого вреда здоровью человека. По версии следствия, инцидент произошел весной 2017 года. 12-летняя девочка во время игры на спортплощадке, которая расположена на территории школы в поселке Жуково уфимского района, повисла на сетке футбольных ворот. Конструкция не выдержала и обрушилась прямо на ребенка. Девочка получила серьезные травмы, долгое время была в коме. Позже врачи зафиксировали у нее инвалидность. Оказалось, что годом ранее на этой территории была построена площадка на деньги республиканского фонда социальных целевых программ. Замначальника ГУП «УАЗ» обязан был проверить качество выполненных подрядчиком работ. При этом замглавы администрации района также не выполнил свои обязанности, не собрал членов комиссии и не выехал с ними на место для проверки. Однако по документам проверка проводилась, но, по всей видимости, формально. Мужчины свою вину не признали. Уголовное дело будет передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

