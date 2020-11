Жителя Кубани подозревают в убийстве своей семьи ради получения наследства.

Газета “Известия” сообщает, что убийства произошли в станице Павловской. По предварительной версии, подозреваемый сначала зарезал свою супругу, после чего отправился в дом к ее младшего сына, где ранил хозяина и его жену. Затем мужчина направился в дом второго сына, где его зарезал. Следствие выяснило, что убийства произошли после того, как подозреваемый узнал о намерении супруги оставить все имущество детям от первого брака.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter