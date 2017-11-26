В Уфе женщину осудили за продажу «модных» номеров
Сегодня, 13:00ПроисшествияТатьяна МайороваФото: соцсети
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28-летнюю уфимку признали виновной в мошенничестве.
Калининский районный суд Уфы вынес приговор 28-летней женщине, которая признана виновной в мошенничестве с причинением значительного ущерба. Об этом сообщается на сайте прокуратуры.
Как следует из материалов дела, молодая женщина вела свой бизнес около года, предлагая за вознаграждение помощь в получении «красивых» автомобильных номеров и документов об окончании профессиональных курсов вождения. Под этим предлогом подсудимая присвоила средства четверых жителей столицы – в общей сумме она превысила 270 тысяч рублей.
Суд приговорил ее к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении. При этом исполнение наказания суд отложил до того момента, когда ребенку подсудимой исполнится 14 лет.
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