В Уфе женщину осудили за продажу «модных» номеров

28-летнюю уфимку признали виновной в мошенничестве.

Калининский районный суд Уфы вынес приговор 28-летней женщине, которая признана виновной в мошенничестве с причинением значительного ущерба. Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

Как следует из материалов дела, молодая женщина вела свой бизнес около года, предлагая за вознаграждение помощь в получении «красивых» автомобильных номеров и документов об окончании профессиональных курсов вождения. Под этим предлогом подсудимая присвоила средства четверых жителей столицы – в общей сумме она превысила 270 тысяч рублей.