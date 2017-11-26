В ДТП на дороге в Шакшу получил травмы 3-летний малыш

По уточненным данным, в дорожной аварии погибли два человека, а четверо оказались в больнице.

Стали известны последствия ДТП, происшедшего сегодня, 26 ноября, на трассе Уфа-Шакша. Подробности происшедшего изложил в своем интернет-блоге глава ГИБДД МВЛ по РБ Динар Гильмутдинов.

Напомним, первичная информация о происшедшем появилась в соцсетях. По словам очевидцев стало известно, что в данном ДТП погибли два человека. Виновным называли водителя «Лады Приоры», который летел по трассе на скорости около 130 км/ч и, потеряв управление, вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем KIA Rio. После удара оба автомобиля вспыхнули. Тушить пожар помогали проезжавшие мимо водители.

В результате от полученных травм водитель «Лады Приоры» и одна из его пассажирок погибли на месте происшествия. Госпитализированы с тяжелыми травмами еще одна пассажирка «Лады» и три человека из встречной иномарки – мужчина, женщина и трехлетний ребенок.

По данным ГИБДД, водитель «Лады Приоры» ранее был лишен водительских прав.