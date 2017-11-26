Под Уфой в ДТП погибли два человека

Из-за аварии на шакшинской трассе образовалась огромная пробка.

Сегодня, 26 ноября, смертельное ДТП случилось на автотрассе направлении микрорайона Шакша. Авария случилась возле Торгового центра «Юлдаш», где, по словам автомобилистов. Подобные несчастья происходят с ужасающей регулярностью.

Подробности сообщаются в группе БашДТП. По словам очевидцев, LadaPriora внезапно потеряла управление и выехала на встречную полосу, где столкнулась с Hyundai. От сильнейшего удара оба автомобиля загорелись. В итоге погибли два человека.

Свидетели аварии утверждают, что виновником ДТП, скорее всего, является водитель автомобиля LadaPriora, который летел по трассе со скоростью в 10 км/ч в то время, как тут действуют ограничения всего в 40 км/ч.

На трассе уже несколько часов сохранятся огромная пробка.