Под Уфой в ДТП погибли два человека

Сегодня, 26 ноября, смертельное ДТП случилось на автотрассе направлении микрорайона Шакша. Авария случилась возле Торгового центра «Юлдаш», где, по словам автомобилистов. Подобные несчастья происходят с ужасающей регулярностью.
Подробности сообщаются в группе БашДТП. По словам очевидцев, LadaPriora внезапно потеряла управление и выехала на встречную полосу, где столкнулась с Hyundai. От сильнейшего удара оба автомобиля загорелись. В итоге погибли два человека.
Свидетели аварии утверждают, что виновником ДТП, скорее всего, является водитель автомобиля LadaPriora, который летел по трассе со скоростью в 10 км/ч в то время, как тут действуют ограничения всего в 40 км/ч.
На трассе уже несколько часов сохранятся огромная пробка.
На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства происшедшего ДТП уточняются.