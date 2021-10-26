Зоозащитники обвинили полицию в бездействии в деле о гибели щенка в Салавате

Уфимец Виталий Давыдов выехал из Уфы в Салават, чтобы добиться справедливости в истории с щенком, которого выкинули с 9 этажа, все, что Давыдов выяснил на месте опубликовано на его странице в соцсети.

Виталий Давыдов приехал в Салават и отправился прямиком по адресу квартиры из которой и выбросили щенка. Он снимал как стучит в дверь, однако ему никто не открывал. При этом на место оперативно прибыл участковый, который прибыл на вызов который по словам Давыдова и осуществили жильцы квартиры опасаясь за свою жизнь. Разговор с участковым волонтер записал на видео, не снимая лица, однако предупредив стража порядка о съемке. Волонтер и его товарищи рассказали участковому кто они, откуда и по какому поводу решили потревожить покой жильцов этой квартиры. Предположительно участковый сообщил волонтерам о том, что хозяйка квартиры уже написала заявление на некого Семена, адреса и телефона которого имеются у правоохранителей. Волонтер в своем посте дает субъективную оценку действиям участкового, указывая, что страж порядка не заинтересован в раскрытии данного преступления. Напомним, 25 октября в социальных сетях распространились фотографии погибшего щенка. По информации размещенной в соцсетях двое салаватцев, 22-летний парень и 19-летняя девушка, выкинули щенка из окна квартиры на 9 этаже. По данным из социальных сетей, молодые люди подобрали щенка на улице и отнесли домой, чтобы он погрелся. Данные действия также подтверждает камера видеонаблюдения на домофоне подъезда. Так, уже через час щенок оказался выброшенным из окна 9 этажа. Между тем, девушка, по сообщениям из соцсетей, вину не признает и заявляет, что в тот вечер к ним в гости заходил незнакомый мужчина и выбросил щенка из окна, однако по камерам домофона посторонние люди в подъезд в тот вечер не заходили. Действие, которое кто-то все-таки совершил попадает под жестокое обращение с животными, статья 245 УК РФ. Так, жестокие действия, которые повлекли за собой гибель или увечье животному наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей, также можно лишиться свободы сроком до трех лет. Отметим и то, что Mkset уже получил и комментарий от пресс-службы МВД Башкирии, где сообщили, что по данному факту проводится проверка.

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