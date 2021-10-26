В Уфе мужчина убил знакомого, заступаясь за мать хозяина дома, которую ударил убитый

В ноябре 2020 года мужчины выпивали в гостях, но хозяин уснул, а его матери захотелось выпроводить гостей, один из гостей ударил женщину, за что поплатился жизнью, сообщили в Следкоме Башкирии.

Пресс-служба Следкома по Башкирии опубликовала известие о том, что доказательств, которые собрали следователи в Калининском районе Уфы, оказалось вполне достаточно суду, для того, чтобы признать виновным 36-летнего уфимца в умышленном повреждении тяжкого вреда здоровью, которое по неосторожности повлекло смерть потерпевшего. Однако вину свою мужчина так и не признал. Следствие выяснило, что 14 ноября 2020 года и ныне покойный потерпевший и обвиняемый выпивали в гостях у товарища. Хозяин квартиры уснул, а домой вернулась его мать, которой наличие гостей дома пришлось не по нраву. Женщина стала выпроваживать гостей, но те не спешили восвояси, а потерпевший стал браниться с хозяйкой дома и даже ударил её рукой по голове. Обвиняемый пытался нивелировать конфликт, однако потерпевший перекинулся с хозяйки квартиры на него самого и начал оскорблять его. Мужчины перебазировались в подъезд дома и продолжили конфликт там. Обвиняемый одним ударом уложил потерпевшего на лопатки и уже лежачему нанес несколько ударов ногами в живот, которые и стали фатальными. 15 ноября потерпевшего не стало, он скончался от разрыва брыжейки тонкой кишки. Примечательно, что суд счел смягчающим обстоятельством аморальное и противоправное поведение потерпевшего, которое и стало поводом для роковой драки. Мужчине вынесен приговор – 6,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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