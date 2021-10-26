В Башкирии мужчину приговорили к 12 годам колонии за двух погибших в ДТП

Авария произошла еще в июне 2020 года, когда обвиняемый сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и не справился с управлением, в результате чего погибло два человека. Ранее мужчина уже был судим за оборот наркотических средств. Об этом сообщили в прокуратуре РБ.

Известно, что 47-летний житель Башкирии Туймазинским межрайонным судом был приговорен к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима за ДТП, в котором погибло 2 человека. Как сообщает прокуратура РБ, в июне 2020 года мужчина находился за рулем Volkswagen Passat в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и врезался в автомобиль «Лада 219110». Водитель и пассажир пострадавшей машины скончались на месте. Так, обвинения были предъявлены по статьям «повторное управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения» и «нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Отмечается, что ранее мужчина уже был судим, но за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. Между тем, приговор суда в законную силу пока не вступил, а обвиняемый свою вину не признал.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter