В Башкирии мужчину осудили за пьяное ДТП, в котором пострадал его 17-летний племянник

В Башкирии мужчину осудили за пьяное ДТП, в котором пострадал его 17-летний племянник
В Башкирии мужчину осудили за пьяное ДТП, в котором пострадал его 17-летний племянник
Вчера, 09:54ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
В июне 2021 года нетрезвый дядя усадил племянника на переднее сиденье, пренебрег ремнем безопасности и допустил опрокидывание авто, в котором несовершеннолетний получил тяжкие телесные повреждения.

25 октября 2021 года объединенная пресс-служба судов Башкирии сообщила о том, что Салаватский межрайонный суд Башкирии рассмотрел уголовное дело по пьяному ДТП с причинением тяжкого вреда здоровью. Примечательно, что тяжкий вред 35-летний водитель нанес своему 17-летнему племяннику.

Июньской ночью мужчина не просто сел за руль в нетрезвом виде, но и усадил на переднее сиденье своего несовершеннолетнего племянника. Ремень безопасности пристегивать не стал ни дядя, ни его племянник. Скорость авто превышала установленное ограничение в 60 км/ч., при этом мужчина отвлекся на телефон, что и послужило причиной опрокидывания машины. В результате ДТП несовершеннолетний парень получил тяжкие телесные повреждения.

Уточняется, что 35-летний мужчина признал свою вину в произошедшем, он активно помогал в расследовании, раскаялся в своем проступке и возместил ущерб, который нанес своему родственнику, что суд счел за смягчающие обстоятельства. В итоге суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно, назначил суд и двухлетний испытательный срок, отмечает объединенная пресс-служба судов Башкирии и то, что приговор еще не вступил в законную силу. Также мужчину суд лишил права заниматься какой-либо деятельностью связанной с управлением транспортом, также на два года.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года.

Приговор в законную силу не вступил.

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