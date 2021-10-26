В Башкирии мужчину осудили за пьяное ДТП, в котором пострадал его 17-летний племянник

Уточняется, что 35-летний мужчина признал свою вину в произошедшем, он активно помогал в расследовании, раскаялся в своем проступке и возместил ущерб, который нанес своему родственнику, что суд счел за смягчающие обстоятельства. В итоге суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно, назначил суд и двухлетний испытательный срок, отмечает объединенная пресс-служба судов Башкирии и то, что приговор еще не вступил в законную силу. Также мужчину суд лишил права заниматься какой-либо деятельностью связанной с управлением транспортом, также на два года.