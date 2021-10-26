Подросток на «пятерке» сбил двоих человек и врезался в дом в Уфе

В Черниковке 16-летний парень на «пятерки» пытался скрыться от сотрудников ГИБДД и сбил двоих прохожих. ДТП произошло вечером 25 октября, об этом сообщили в пресс-службе городской дорожной полиции.
Изначально юноша нарушил правила дорожного движения, чем привлек сотрудников полка ГИБДД. Полицейские попытались остановить машину, включив проблесковые маячки и посигналив.
В попытке оторваться от патрульной машины, юноша заехал во двор на улице Кольцевой и сбил двоих пешеходов. После наезда на прохожих подросток врезался в дом и скрылся. Пострадавшими оказались 30-летний мужчина и 27-летняя девушка, их доставили в больницу с многочисленными травмами.
Спустя время виновник ДТП вернулся на место происшествия к своей машине, где его задержали сотрудники ГИБДД. Против молодого человека возбудили административное дело за управление незарегистрированным автомобилем и проезд на красный сигнал светофора. Машина была отправлена на спецстоянку.