Жительница Башкирии пойдет под суд за поджог мужчины после отказа дать сигарету

Напомним, перед судом предстанет 43-летний житель Бирска, которому предъявлено обвинение в убийстве двух женщин. По версии следствия, во время ссоры он зарезал свою знакомую, так как она не хотела давать ему деньги в долг. В этот момент вернулась мать погибшей. Её мужчина убил как свидетеля преступления, а после поджог дом и скрылся. Ущерб дому и имуществу оценивается почти в 500 тысяч рублей.