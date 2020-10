Жительница Башкирии пойдет под суд за поджог мужчины после отказа дать сигарету

Нефтекамский межрайонный следственный отдел завел уголовное дело на 36-летнюю жительницу города Агидель. Женщину подозревают в покушении на убийство, сообщает пресс-служба следственного управления СКР Башкирии.

Ночью 25 октября подозреваемая в состоянии алкогольного опьянения находилась на лестничной площадке дома со своими знакомыми женщинами. У неё возникла ссора с 48-летним жильцом, который отказал дать сигарету одной из присутствующих. Тогда подозреваемая облила потерпевшего горючей жидкостью и подожгла. Мужчину потушили члены его семьи и вызвали скорую помощь. В больницу он был доставлен в тяжелом состоянии, с ожогами тела более 50%. Женщина была задержана. В данное время решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Напомним, перед судом предстанет 43-летний житель Бирска, которому предъявлено обвинение в убийстве двух женщин. По версии следствия, во время ссоры он зарезал свою знакомую, так как она не хотела давать ему деньги в долг. В этот момент вернулась мать погибшей. Её мужчина убил как свидетеля преступления, а после поджог дом и скрылся. Ущерб дому и имуществу оценивается почти в 500 тысяч рублей.

