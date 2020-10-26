Житель Башкирии задушил своего знакомого и выбросил тело в поле

Житель Башкирии задушил своего знакомого и выбросил тело в поле

Вчера, 14:20ПроисшествияАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Следственный отдел Ишимбая возбудил уголовное дело по факту убийства жителя Стерлитамака, которого ранее в розыск объявила его мать. В качестве подозреваемого привлечён знакомый погибшего, сообщает Следком Башкирии.

23 октября в поле недалеко от села Ромадановка Ишимбайского района было обнаружено тело 36-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Следком возбудил уголовное дело.

Сотрудникам стало известно, что погибшего почти две недели ищет мать. Позже выяснилось, что мужчина перестал выходить на связь после застолья с 30-летним знакомым из Стерлибашевского района. По версии следствия, 11 октября мужчины выпивали на берегу реки Ольховка в Стерлитамаке. Во время застолья между ними произошла ссора, которая переросла в драку. Подозреваемый задушил своего знакомого, положил тело в машину и вывез в поле. Перед этим он снял с него одежду и сжег вместе со своей.

Обвиняемый признал свою вину. В данное время он задержан и решается вопрос о заключении его под стражу.

Напомним, ранее следователи задержали жителя Оренбурга, которого подозревают в убийстве брата, совершённом шесть лет назад. Известно, что мужчина задушил брата ремнем, когда между ними произошла ссора. Тело погибшего он бросил в поле вблизи трассы М-5 рядом с селом Нижние Лемезы Иглинского района.

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