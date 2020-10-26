Житель Башкирии задушил своего знакомого и выбросил тело в поле

Сотрудникам стало известно, что погибшего почти две недели ищет мать. Позже выяснилось, что мужчина перестал выходить на связь после застолья с 30-летним знакомым из Стерлибашевского района. По версии следствия, 11 октября мужчины выпивали на берегу реки Ольховка в Стерлитамаке. Во время застолья между ними произошла ссора, которая переросла в драку. Подозреваемый задушил своего знакомого, положил тело в машину и вывез в поле. Перед этим он снял с него одежду и сжег вместе со своей.