В екатеринбургском магазине произошел пожар. Жертв и пострадавших нет.

Газета “Известия” сообщает, что возгорание произошло в магазине, который находится на первом этаже многоэтажного дома. Пожар начался в погрузочно-разгрузочной зоне торговой точки. Работники эвакуировались, а покупателей в момент пожара в магазине не было. Сообщается, что общая площадь возгорания составила пятьдесят квадратных метров.

