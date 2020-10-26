В Башкирии мошенник обманул пенсионерку 5000 рублей из «банка приколов»

В полиции пенсионерка рассказала, что к ней пришёл якобы сотрудник коммунальной службы, чтобы проверить в доме розетки. Мужчина также сообщил, что ей полагается компенсация за услуги ЖКХ в тысячу рублей. Он дал пенсионерке пятитысячную купюру и попросил сдачи. Женщина сразу отдала ему необходимую сумму и только потом обнаружила, что получила банкноту «банка приколов».