В Башкирии мошенник обманул пенсионерку 5000 рублей из «банка приколов»

В полицию обратилась 72-летняя уфимка, которая стала жертвой мошенника, сообщает пресс-служба МВД Башкирии.

В полиции пенсионерка рассказала, что к ней пришёл якобы сотрудник коммунальной службы, чтобы проверить в доме розетки. Мужчина также сообщил, что ей полагается компенсация за услуги ЖКХ в тысячу рублей. Он дал пенсионерке пятитысячную купюру и попросил сдачи. Женщина сразу отдала ему необходимую сумму и только потом обнаружила, что получила банкноту «банка приколов». В полиции возбудили уголовное дело по факту «Мошенничества». Напомним, ранее в Уфе 21-летний парень расплатился в ларьке за банку пива 200-рублевой купюрой из «банка приколов» и попытался скрыться. Однако он был задержан сотрудниками Росгвардии.

