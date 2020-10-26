В Башкирии мошенник обманул пенсионерку 5000 рублей из «банка приколов»

В Башкирии мошенник обманул пенсионерку 5000 рублей из «банка приколов»

Вчера, 15:37ПроисшествияАнна КононоваPhoto: pixabay.com
В полицию обратилась 72-летняя уфимка, которая стала жертвой мошенника, сообщает пресс-служба МВД Башкирии.

В полиции пенсионерка рассказала, что к ней пришёл якобы сотрудник коммунальной службы, чтобы проверить в доме розетки. Мужчина также сообщил, что ей полагается компенсация за услуги ЖКХ в тысячу рублей. Он дал пенсионерке пятитысячную купюру и попросил сдачи. Женщина сразу отдала ему необходимую сумму и только потом обнаружила, что получила банкноту «банка приколов».

В полиции возбудили уголовное дело по факту «Мошенничества».

Напомним, ранее в Уфе 21-летний парень расплатился в ларьке за банку пива 200-рублевой купюрой из «банка приколов» и попытался скрыться. Однако он был задержан сотрудниками Росгвардии.

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