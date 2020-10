Москвич причинил себе ранение из пневматического оружия, когда пытался отбиться от дворовых собак.

По сообщению газеты “Известия”, инцидент произошел накануне. Мужчина выгуливал домашнего питомца, когда на него напали дворовые собаки. В попытке отбиться от достал пневматическое оружие и выстрелил, но в этот момент его пес дернулся и молодой человек попал себе в предплечье. В настоящее время о состоянии его здоровья ничего неизвестно.

